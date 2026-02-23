Inter-Bodo rimonta possibile? A Chivu serve il 3-0 | pronostico

Inter ha perso 3-1 contro il Bodo in Norvegia, causando la necessità di una vittoria netta a San Siro. Chivu si prepara a schierare la sua squadra in modo aggressivo, puntando tutto su un attacco deciso. La squadra nerazzurra ha già dimostrato di saper reagire in situazioni difficili, ma questa volta il compito è più arduo. I tifosi attendono con ansia la partita, sperando in una rimonta spettacolare.

Grande attesa per il ritorno dei playoff a San Siro dove i nerazzurri dovranno ribaltare la sconfitta per 3-1 dell'andata per entrare nel tabellone principale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter-Bodo, a Chivu serve il 3-0 per gli ottavi: il pronosticoInter-Bodo, la sconfitta per 3-1 subita all’andata spinge Chivu a cercare un risultato netto.

Inter, la rimonta milioni: missione possibile contro il Bodo GlimtL'Inter si trova di fronte a una sfida importante contro il Bodo Glimt, con l’obiettivo di qualificarsi ai gironi di Champions League.

Inter – Bodo/Glimt: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Pio non basta, Inter gelata. Il Bodo aspetta e colpisce. Ma la rimonta è possibile
Norvegesi avanti con Fet ed Esposito risponde, pali di Lautaro e Darmian . Hauge e Hogh firmano la vittoria: al ritorno nerazzurri chiamati all'impresa.

Inter-Bodo, operazione rimonta: a Chivu serve il 3-0 per gli ottavi.

Ecco chi dirigerà il ritorno di San Siro tra Inter e Bodo/Glimt