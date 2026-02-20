Inter la rimonta milioni | missione possibile contro il Bodo Glimt
L'Inter si trova di fronte a una sfida importante contro il Bodo Glimt, con l’obiettivo di qualificarsi ai gironi di Champions League. La squadra nerazzurra vuole recuperare il risultato dell’andata e mantenere vive le speranze di passare il turno. La partita si gioca a San Siro, davanti ai tifosi che si aspettano una prestazione convincente. I nerazzurri sono determinati a sfruttare questa occasione per ottenere la qualificazione.
L’Inter si avvicina a una fase decisiva del percorso europeo: il ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt, in programma a San Siro. Dopo la sconfitta 3-1 nell’andata in Norvegia, la squadra guidata da Cristian Chivu è chiamata a ribaltare il punteggio, fronteggiando una serie di difficoltà legate al terreno di gioco e agli infortuni. L’incontro promette una prova intensa che può ridefinire la stagione, con riflessi sul prestigio europeo e sull’equilibrio economico del club. Il viaggio dell’Inter dalla Norvegia agli hub milanesi ha lasciato segnali di incertezza: la neve ha rallentato l’arrivo dei tifosi e la prestazione in campo ha alimentato dubbi sul cammino europeo.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Inter, 20 milioni di motivi per rimontare: la missione al ritorno col Bodo GlimtL’Inter affronta il Bodo Glimt con una sfida decisiva per la qualificazione alla fase a gironi di Champions League.
