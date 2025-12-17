Biglietti Bologna Inter disponibili ancora 10mila posti | la decisione della Lega

Sono ancora disponibili circa 10.000 biglietti per la semifinale Bologna-Inter. La Lega ha annunciato che i tagliandi sono in vendita, offrendo ai tifosi l'opportunità di assistere all'importante partita. La disponibilità di posti rappresenta un elemento rilevante per i supporter delle due squadre in vista dell'evento.

Inter News 24 Biglietti Bologna Inter, per la semifinale sono disponibili ancora 10mila tagliandi. Vediamo però a tal proposito quale decisione ha preso la Lega. Secondo le ultime indiscrezioni fornite da La Repubblica, la Supercoppa Italiana a Riyadh entra nel vivo con dati contrastanti sul fronte del pubblico. Se la semifinale tra il Napoli e il Milan dell’allenatore Allegri è già ufficialmente sold out con 26.000 spettatori, restano invece ancora 10.000 biglietti per la sfida tra l’Inter e il Bologna. I nerazzurri, guidati dal tecnico rumeno Cristian Chivu, troveranno sugli spalti circa 400 tifosi emiliani giunti dall’Italia, nonostante la diserzione annunciata della Curva rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com

