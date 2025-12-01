Inaugurazione del presepe a Latisanotta

Venerdì 5 dicembre, alle 17.00, verrà inaugurato il presepe di Latisanotta, che, come si dice, è il presepe più bello della Bassa friulana. Il Natale, a Latisanotta, comincia sempre così: un presepe che si scopre, le luci che si accendono e una comunità che si riunisce. Ma i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

