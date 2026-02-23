Imprenditorialià nella Distribuzione Alimentare | corso di formazione

Pisa, 23 febbraio 2026 – Sono aperte fino al 28 febbraio le iscrizioni al nuovo corso di Alta Formazione "Imprenditorialità nella Distribuzione Alimentare", promosso dal Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa e Conad Nord Ovest. L'obiettivo è formare figure imprenditoriali e professionali altamente qualificate nel settore della distribuzione organizzata. Il percorso punta a fornire competenze operative e strategiche attraverso l'analisi delle dinamiche del comparto distributivo, l'approfondimento di strumenti di management, controllo economico-finanziario, marketing e gestione delle risorse umane, oltre a un focus specifico sul modello cooperativo Conad e sul ruolo del socio imprenditore nella gestione del punto vendita.