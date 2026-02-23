Il testo e il significato di Avvoltoi di Eddie Brock a Sanremo 2026 | le relazioni tossiche e la fuga dall'amore

Da fanpage.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, ha portato sul palco di Sanremo 2026 il brano

Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, esordisce al Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Avvoltoi": il racconto di un amore struggente che non si realizza e l'immagine di una donna che preferisce farsi del male per scappare da queste emozioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, Eddie Brock canta Avvoltoi. Testo e di cosa parla la canzoneEddie Brock si esibisce sul palco di Sanremo 2026 con la canzone

Eddie Brock, Avvoltoi, testo del brano in gara a Sanremo 2026Eddie Brock ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 portando il brano Avvoltoi, una ballad che racconta il suo percorso personale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Adozione dei libri di testo: una scelta importante anche per l’IRC; Ai ai di Dargen D’Amico – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Il CdM approva il DL Bollette/Energia e il testo cambia ancora; Salmo, è uscito il singolo Crackers: testo e significato.

il testo e ilIl testo e il significato di Prima o poi di Michele Bravi a Sanremo 2026: la speranza di riuscire a ritrovarsiMichele Bravi, cantautore e attore italiano, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone Prima ... fanpage.it

Il testo e il significato di Tu mi piaci tanto di Sayf a Sanremo 2026: una canzone che è come una suppostaSayf farà il suo esordio tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2026 con la canzone Tu mi piaci tanto che racconta la sua Italia, usando ... fanpage.it