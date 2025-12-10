Quali sono le statuine del presepe più vendute a San Gregorio Armeno | dai personaggi famosi ai grandi ' classici'

Scopri le statuine del presepe più richieste a San Gregorio Armeno per il Natale 2025, tra personaggi celebri e grandi classici. Genny Di Virgilio, titolare della nota bottega, svela il podio delle preferenze, con protagonisti come Giorgio Armani, Ornella Vanoni e Jannik Sinner, testimonianza delle tendenze e delle tradizioni del presepe napoletano.

Giorgio Armani, poi Ornella Vanoni e Jannik Sinner. È questo il "podio" del Natale 2025 del presepe napoletano secondo Genny Di Virgilio, titolare dell'omonima bottega di via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi nel cuore del centro antico di Napoli. “I turisti, se cercano il tradizionale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

