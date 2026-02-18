Perché i pizzoccheri sono diventati il simbolo di Milano Cortina 2026? Durante un evento di presentazione, alcuni snowboarder americani riprendono il primo assaggio di questo piatto tradizionale, mentre sciatori canadesi, inizialmente scettici, cambiano atteggiamento dopo aver assaggiato le specialità locali. La scena si svolge tra le strade di Cortina, dove il cibo diventa protagonista di un momento di scoperta culturale. La scena si ripete spesso, rafforzando il legame tra le Olimpiadi e i sapori della regione.

Snowboarder americani che filmano il primo assaggio. Sciatori canadesi che passano da scettici ad entusiasti nell’arco di una forchettata. Le mense olimpiche di Livigno e Bormio sono prese d’assalto per i pizzoccheri, e i social esplodono di video identici: occhi spalancati al primo morso, bis chiesti dopo il primo boccone. Un piatto di pasta, patate e verza sta battendo ogni altra proposta. Come si spiega un simile successo? Il piatto di Milano Cortina 2026. La risposta sta nel territorio. Bormio e Livigno non sono solo sedi olimpiche di sci alpino e freestyle, ma i luoghi dove i pizzoccheri nascono. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano Cortina 2026, i pizzoccheri sono il piatto simbolo delle Olimpiadi

