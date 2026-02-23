Il Maestro con Pierfrancesco Favino su Sky e NOW arriva il 5 aprile - Pasqua

Il Maestro con Pierfrancesco Favino debutta a Pasqua su Sky Cinema e NOW: il nuovo film di Andrea Di Stefano dopo l’uscita in sala. Il 5 aprile, a Pasqua, Sky Cinema accende i riflettori su IL MAESTRO, il nuovo film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano, in prima TV, direttamente dopo l’uscita in sala, su Sky Cinema e in streaming su NOW. In occasione dell’annuncio, vengono rilasciati oggi la locandina e il trailer del film. su Digital-News.it Il Maestro con Pierfrancesco Favino debutta a Pasqua su Sky Cinema e NOW: il nuovo film di Andrea Di Stefano dopo l’uscita in sala.. Il 5 aprile, a Pasqua, Sky Cinema accende i riflettori su IL MAESTRO, il nuovo film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano, in prima TV, direttamente dopo l’uscita in sala, su Sky Cinema e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Anna Ferzetti, chi sono il compagno Pierfrancesco Favino e le figlie Greta e LeaAnna Ferzetti è diventata protagonista di una storia di lunga data con Pierfrancesco Favino, con cui sta insieme da più di vent'anni, e con le loro due figlie, Greta e Lea.

Olimpiadi, Pierfrancesco Favino alla Cerimonia di aperturaLa Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si avvicina, con numerosi volti noti pronti a partecipare.

Il Maestro, film di Andrea Di Stefano - Trailer Sky

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il capolavoro del maestro Morazzone Lotta di Giacobbe con l’angelo alla Fiera di Milano - Aise.it; Dracula L’amore perduto debutta su Sky Cinema con la visione di Luc Besson; Formula 1 verso il 2026 in pista a Sakhir con i test live su Sky, NOW e in streaming; Serie A vola su Sky Sport con Inter-Juventus nuovo record stagionale di ascolti.

Il Maestro, il film con Pierfrancesco Favino per la regia di Andrea Di Stefano su Sky CinemaIl 5 aprile, a Pasqua , Sky Cinema accende i riflettori su Il Maestro, il nuovo film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano, in prima TV, direttamente dopo l’uscita in sala, su Sky ... teleblog.it

Il Maestro, il film con Favino in prima TV su Sky Cinema e NOW il 5 aprile a PasquaLeggi su Sky TG24 l'articolo Il Maestro, il film con Favino in prima TV su Sky Cinema e NOW il 5 aprile a Pasqua ... tg24.sky.it

#IlMaestro. Anni ‘ 80. Pierfrancesco Favino è Raul, ex tennista deluso da una carriera mediocre che diventa allenatore del giovane talento Felice. #IlMaestro dal 5 aprile disponibile in streaming su NOW x.com

Alle 21:10 “Il Colibrì” di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo | La vita dello specialista romano Marco Carrera si dipana fra amori impossibili, conflitti famigliari e fortuite coincidenze | Dal romanzo omonimo di Sandro V - facebook.com facebook