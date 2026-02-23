Il Maestro con Pierfrancesco Favino su Sky e NOW arriva il 5 aprile - Pasqua

Da digital-news.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
il maestro con pierfrancesco favino su sky e now arriva il 5 aprile pasqua
© Digital-news.it - Il Maestro con Pierfrancesco Favino su Sky e NOW arriva il 5 aprile - Pasqua

Il Maestro con Pierfrancesco Favino debutta a Pasqua su Sky Cinema e NOW: il nuovo film di Andrea Di Stefano dopo l’uscita in sala. Il 5 aprile, a Pasqua, Sky Cinema accende i riflettori su IL MAESTRO, il nuovo film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano, in prima TV, direttamente dopo l’uscita in sala, su Sky Cinema e in streaming su NOW. In occasione dell’annuncio, vengono rilasciati oggi la locandina e il trailer del film. su Digital-News.it Il Maestro con Pierfrancesco Favino debutta a Pasqua su Sky Cinema e NOW: il nuovo film di Andrea Di Stefano dopo l’uscita in sala.. Il 5 aprile, a Pasqua, Sky Cinema accende i riflettori su IL MAESTRO, il nuovo film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano, in prima TV, direttamente dopo l’uscita in sala, su Sky Cinema e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Anna Ferzetti, chi sono il compagno Pierfrancesco Favino  e le figlie Greta e LeaAnna Ferzetti è diventata protagonista di una storia di lunga data con Pierfrancesco Favino, con cui sta insieme da più di vent'anni, e con le loro due figlie, Greta e Lea.

Olimpiadi, Pierfrancesco Favino alla Cerimonia di aperturaLa Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si avvicina, con numerosi volti noti pronti a partecipare.

Il Maestro, film di Andrea Di Stefano - Trailer Sky

Video Il Maestro, film di Andrea Di Stefano - Trailer Sky

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il capolavoro del maestro Morazzone Lotta di Giacobbe con l’angelo alla Fiera di Milano - Aise.it; Dracula L’amore perduto debutta su Sky Cinema con la visione di Luc Besson; Formula 1 verso il 2026 in pista a Sakhir con i test live su Sky, NOW e in streaming; Serie A vola su Sky Sport con Inter-Juventus nuovo record stagionale di ascolti.

il maestro con pierfrancescoIl Maestro, il film con Pierfrancesco Favino per la regia di Andrea Di Stefano su Sky CinemaIl 5 aprile, a Pasqua , Sky Cinema accende i riflettori su Il Maestro, il nuovo film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano, in prima TV, direttamente dopo l’uscita in sala, su Sky ... teleblog.it

Il Maestro, il film con Favino in prima TV su Sky Cinema e NOW il 5 aprile a PasquaLeggi su Sky TG24 l'articolo Il Maestro, il film con Favino in prima TV su Sky Cinema e NOW il 5 aprile a Pasqua ... tg24.sky.it