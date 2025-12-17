olimpiadi pierfrancesco favino alla cerimonia di apertura

La Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si avvicina, con numerosi volti noti pronti a partecipare. Dopo l’annuncio di Mariah Carey, la Fondazione ha svelato altri protagonisti che prenderanno parte all’evento, che si svolgerà il 6 febbraio allo stadio di San Siro, promettendo un grande spettacolo di musica, sport e spettacolo.

