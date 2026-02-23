Il caffè riduce il rischio di demenza il numero di tazzine da bere al giorno

Uno studio indica che consumare più di tre tazzine di caffè al giorno può ridurre il rischio di demenza. La causa sembra essere l’effetto benefico della caffeina sul cervello, che aiuta a proteggere le funzioni cognitive nel tempo. Molti appassionati di caffè considerano questa bevanda un rito irrinunciabile, spesso associato a momenti di relax e socializzazione. La relazione tra consumo di caffè e salute mentale continua a interessare ricercatori e appassionati.

Secondo una ricerca pluridecennale, il consumo moderato di caffè e tè con caffeina potrebbe contribuire al mantenimento delle funzioni cognitive Per molte persone, la giornata non inizia davvero senza una tazza di caffè. Anche il tè (verde, nero o fermentato) accompagna rituali quotidiani e momenti di pausa in ogni parte del mondo. Al di là del gusto e della dimensione sociale, queste bevande sono da tempo al centro dell'attenzione scientifica per il loro possibile impatto sulla salute. In particolare, la presenza di caffeina, polifenoli e altre sostanze bioattive ha spinto i ricercatori a interrogarsi sul loro ruolo nella prevenzione di alcune patologie croniche, comprese quelle neurodegenerative.