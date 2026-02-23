Il bivio di Paulo Dybala | la Roma detta le condizioni per il rinnovo tra infortuni e bilancio

Paulo Dybala rischia di lasciare la Roma a causa di infortuni ricorrenti e delle esigenze di bilancio del club. La decisione dipende dalle trattative tra le parti, che devono trovare un accordo compatibile con le restrizioni finanziarie. La società ha espresso chiaramente la volontà di rinnovare, ma le condizioni economiche complicano il proseguimento della collaborazione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il rapporto continuerà o si concluderà.

Il futuro di Paulo Dybala nella Capitale è appeso a un filo teso tra la suggestione tecnica e la fredda necessità economica. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il sodalizio giallorosso ha tracciato una linea di demarcazione netta: il rinnovo dell’attaccante argentino sarà possibile solo a fronte di un dimezzamento dello stipendio. L’attuale ingaggio da 8 milioni di euro più uno di bonus rappresenta un fardello insostenibile per le casse del club, specialmente alla luce di una fragilità fisica che sta condizionando pesantemente la stagione dei capitolini. Mentre il Boca Juniors osserva l’evolversi della vicenda con crescente interesse, la Roma si interroga sull’opportunità di trattenere un fuoriclasse dai cristalli fragili o destinare quelle risorse a un restyling profondo del reparto avanzato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, rivoluzione senatori: Dybala e El Shaarawy al bivio, Pellegrini tratta il rinnovoLa Roma si prepara a cambiare volto.

Roma, rinnovi Pellegrini e Dybala: il bivio tra ingaggi e rendimentoPellegrini e Dybala sono al centro di una scelta difficile a Roma, dopo che le loro prestazioni hanno messo in discussione i rinnovi contrattuali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il Flamengo contesta l’ingaggio di Paulo Dybala con i giganti americani e prevede di aumentare il proprio peso; Roma, rinnovi Pellegrini e Dybala: il bivio tra ingaggi e rendimento; Roma rinnovi Pellegrini e Dybala | il bivio tra ingaggi e rendimento; Roma emergenza al Maradona | Dybala e Soulé verso il forfait contro il Napoli.

“Mentirei se dicessi che sto bene. Nostra figlia nascerà in Italia, così Dybala ci sarà” Oriana Sabatini è ormai incinta all’ottavo mese e presto, con il marito Paulo Dybala, accoglierà la prima figlia. La gravidanza, però, non sta andando nel migliore dei modi Cos - facebook.com facebook

. @OfficialASRoma, Paulo Dybala e Matias Soulé in dubbio per la sfida contro il Napoli tinyurl.com/4xvsdf5b x.com