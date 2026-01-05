I Florio una dinastia | sabato torna il tour nel centro storico di Palermo

Sabato 10 gennaio alle 16:00, si svolgerà un tour nel centro storico di Palermo dedicato alla storia della famiglia Florio. L’itinerario offre l’opportunità di conoscere i luoghi che hanno segnato la vita di questa importante dinastia, attraverso un percorso che unisce storia e cultura della città. Un’occasione per approfondire il patrimonio palermitano e riscoprire le tracce di un passato significativo.

Sabato 10 gennaio alle 16:00, viaggio storico stimolante e appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.Da piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala, dal piano di San Giacomo a via.

