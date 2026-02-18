Recensione Honor Magic 8 Lite | 3 giorni di autonomia e IP69K

Honor ha presentato il Magic 8 Lite, un telefono che si distingue per la sua resistenza estrema. La causa di questa caratteristica è la certificazione IP69K, che garantisce protezione totale contro polvere e acqua. In tre giorni di utilizzo, il dispositivo ha mantenuto performance stabili grazie anche alla batteria di lunga durata. Il design combina robustezza e stile, con linee moderne e materiali resistenti. Questo modello si rivolge a chi cerca un telefono affidabile senza rinunciare all’estetica. La prova concreta riguarda la sua capacità di resistere a condizioni estreme.

(Adnkronos) – Il design e l'ergonomia dell'Honor Magic8 Lite rappresentano un caso di studio ingegneristico dove la resistenza estrema non scende a compromessi con la raffinatezza estetica. Nonostante l'integrazione di una massiccia batteria al silicio-carbonio, il dispositivo mantiene un profilo incredibilmente sottile di soli 7,76 mm e un peso bilanciato di 189 grammi, garantendo una .