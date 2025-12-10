Terapie geniche della Holostem bloccate Pazienti in attesa e ricercatori esclusi

La situazione della Holostem, azienda modenese specializzata in terapie geniche, è attualmente in stallo, con conseguenze che potrebbero compromettere i progressi della ricerca e l’accesso alle cure innovative. Pazienti e ricercatori si trovano in una fase di attesa, in un contesto di incertezza che mette a rischio lo sviluppo di trattamenti di eccellenza.

La modenese Holostem pare vivere un momento di stallo, che rischia di rallentare se non vanificare gli sforzi di ricerca nelle terapie geniche di eccellenza. L'azienda fondata nel 2008 come spin-off universitario e guidata da ricercatori di fama internazionale come i professori Michele De Luca e.

Un passo avanti per le terapie geniche - Una terapia genica in un'unica somministrazione può rallentare sensibilmente l'avanzata della malattia di Huntington, e potrebbe aprire la strada al primo trattamento al mondo in grado di alterare il ...

C'è un primo trattamento promettente contro la malattia di Huntington - Dopo decenni di ricerche, una prima terapia per rallentare l'avanzamento della malattia di Huntington ha dato risultati positivi, riducendo di circa il 75 per cento il progredire dei sintomi.

Promettenti studi preliminari sulle terapie geniche per trattare la #maculopatia senile umida, malattia degenerativa degli occhi legata all'età che colpisce milioni di persone nel mondo, prevedono una sola iniezione efficace per molti anni. #ANSASalute

Le terapie geniche 4D-150 e ABBV-RGX-314 mostrano risultati preliminari molto positivi contro la maculopatia senile, come presentato al Congresso FLORetina Icoor. I follow-up a 4 anni confermano efficacia e sicurezza, con sperimentazioni di fase III già avvi