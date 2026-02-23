Guida TV Sky Cinema e NOW | The Life of Chuck Lunedi 23 Febbraio 2026
The Life of Chuck ha suscitato attenzione per la sua rappresentazione realistica della vita di un uomo comune. La pellicola, trasmessa stasera su Sky Cinema e NOW, si inserisce in una programmazione ricca di titoli cult come Pulp Fiction e Ritorno al futuro – Parte II. Gli spettatori possono scoprire il confronto tra diversi generi cinematografici, mentre i film sono disponibili in streaming e in diretta. La programmazione prosegue fino a tarda sera con altri grandi classici.
Da The Life of Chuck a Pulp Fiction, passando per Ritorno al futuro – Parte II e Fast and Furious: tutti i film stasera su Sky Cinema e NOW. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) The Life of Chuck, tratto da un racconto di Stephen King e diretto da Mike Flanagan, è un emozionante inno alla vita raccontato al contrario. La parabola esistenziale di Charles Krantz, interpretato da Tom Hiddleston, si svela a ritroso, componendo un.
