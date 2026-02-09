Questa sera su Sky Cinema Uno HD e NOW va in onda “Tre Ciotole”, il nuovo film di Isabel Coixet tratto da Michela Murgia. La pellicola inizia alle 21.15 e vede nel cast Alba Rohrwacher ed Elio Germano. Gli spettatori potranno seguire la storia di fronte allo schermo, senza dover aspettare oltre.

Sky Cinema Uno e NOW presentano Tre Ciotole alle 21.15, film di Isabel Coixet tratto da Michela Murgia con Alba Rohrwacher ed Elio Germano Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301), con replica anche su Sky Cinema Drama HD alle 21.45 (canale 309), arriva Tre Ciotole, film diretto da Isabel Coixet tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia. Al centro ci sono Marta e Antonio, interpretati da Alba Rohrwacher ed Elio Germano, una coppia. su Digital-News.it Sky Cinema Uno e NOW presentano Tre Ciotole alle 21.15, film di Isabel Coixet tratto da Michela Murgia con Alba Rohrwacher ed Elio Germano. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Tre Ciotole, Lunedi 9 Febbraio 2026

