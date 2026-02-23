Grottazzolina-Modena 0-3 | Ortenzi soddisfatto Giuliani guarda già al derby con Verona

La vittoria di Modena contro Grottazzolina per 3-0 deriva dalla prestazione solida degli emiliani, che hanno dominato in campo grazie a una difesa compatta e attacchi efficaci. Ortenzi si mostra soddisfatto della prestazione, mentre Giuliani pensa già alla sfida contro Verona nel prossimo derby. La partita ha lasciato un segno importante nella classifica finale, con i padroni di casa che cercano di chiudere bene il campionato. La stagione si avvia alla conclusione con questa sfida.

Un'ultima giornata di campionato infrasettimanale si conclude con grande intensità e un senso di conclusione nella stagione di Superlega, mentre le squadre si preparano a delle sfide cruciali per il futuro. La partita tra la formazione locale e una delle inseguitrici di vertice ha evidenziato le differenze tecniche e tattiche tra le due compagini, lasciando un segno duraturo nell'ultimo incontro stagionale disputato al PalaSavelli. La formazione di casa ha concluso la stagione con una sconfitta in tre set contro una squadra di vertice come Modena, che si presenta forte e determinata a confermare il proprio ruolo di protagonista nel campionato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Modena espugna Padova, Verona corre, Grottazzolina si sblocca nelle sfide della 14ma di SuperlegaLa 14ª giornata di Superlega presenta incontri che evidenziano le diverse dinamiche del campionato, tra ambizioni di vertice, tentativi di consolidamento e lotte per evitare la zona retrocessione.

Modena domina Grottazzolina con un netto 3-0 nell'ultimo match casalingo della SuperlegaModena ha vinto chiaramente contro Grottazzolina con un punteggio di 3-0, grazie a una prestazione solida in casa.

