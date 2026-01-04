Modena espugna Padova Verona corre Grottazzolina si sblocca nelle sfide della 14ma di Superlega

La 14ª giornata di Superlega presenta incontri che evidenziano le diverse dinamiche del campionato, tra ambizioni di vertice, tentativi di consolidamento e lotte per evitare la zona retrocessione. Modena conquista una vittoria importante a Padova, Verona si conferma in crescita e Grottazzolina ottiene un risultato significativo. Questi incontri offrono uno sguardo sulle varie strategie e stati di forma delle squadre a metà stagione.

La 14ª giornata di Superlega si chiude con tre partite che raccontano ambizioni, rincorse e lotte serrate su fronti molto diversi della classifica. Dalla corsa alle zone nobili, passando per la conferma di una candidatura pesante, fino alla battaglia per la sopravvivenza, il turno propone verdetti importanti e segnali chiari. A Padova arriva un colpo esterno pesante della Valsa Group Modena, capace di ribaltare l'inerzia del match e di imporsi con autorevolezza nei momenti decisivi, confermando solidità e profondità di organico. A Monza, invece, Verona continua la propria marcia senza esitazioni, mostrando personalità, continuità e una convinzione sempre più marcata nei propri mezzi, qualità che la tengono stabilmente agganciata alla zona scudetto.

