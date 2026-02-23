Grande successo per la Cena con tombola d’arte a Tregozzano

La “Cena con tombola d’arte” ha riscosso grande successo a Tregozzano, dopo aver attirato numerosi partecipanti sabato 21 febbraio 2026. La manifestazione, organizzata dal Comitato “Vallmitjana e gli altri” e dal Circolo “L’incontro”, ha visto una vasta partecipazione tra cittadini e appassionati d’arte. La serata si è svolta tra giochi, musica e la vendita di opere artistiche, creando un’atmosfera vivace nel locale del circolo. Molti hanno lasciato la festa con un sorriso e qualche sorpresa in mano.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Grande successo per la “Cena con tombola d’arte” organizzata dal Comitato “Vallmitjana e gli altri” e dal Circolo “L’incontro” di Tregozzano, che si è svolta sabato 21 febbraio 2026 nei locali del circolo della frazione a nord di Arezzo. L’evento ha registrato il tutto esaurito sia per la cena, sia per le tre tombole che prevedevano premi con opere d’arte di importanti maestri del passato e contemporanei. L’iniziativa era stata pensata per raccogliere i fondi necessari ai progetti del comitato, in primis la realizzazione di un omaggio al pittore, scultore, incisore, musicologo, studioso di arti popolari e del folklore catalano Abel Vallmitjana (1910-1974) nel vicino cimitero di Puglia, dove riposano i suoi resti mortali e quelli della moglie venezuelana Clarisa Silva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cena con Tombola d’Arte al Circolo di TregozzanoQuesta sera al Circolo di Tregozzano si tiene una Cena con Tombola d’Arte organizzata dal Comitato “Vallmitjana e gli altri” e dal Circolo “L’Incontro”.

Caronno Varesino: la Cena Valtellinese riscopre tradizioni e sapori locali con una ricca tombola.Il maltempo ha causato il rinvio della “Cena Valtellinese” a Caronno Varesino, prevista per sabato 14 marzo 2026, che avrebbe riunito la comunità per riscoprire i sapori tradizionali e giocare a tombola.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Grande successo per il carnevale alcamese edizione 2026; Grande successo per Orchestra Sinfonica G. Rossini alla Camera dei Deputati; Grande successo per la Round Table 76 alla Giornata di Raccolta del Farmaco; Verona In Love: grande successo per l'edizione più diffusa di sempre.

Grande successo per la Cena con tombola d’arte a TregozzanoL’evento era organizzato dal Comitato Vallmitjana e gli altri e dal Circolo L’incontro per raccogliere fondi utili alla valorizzazione del grande artista catalano Abel Vallmitjana ... msn.com

Grande successo a Reggio Emilia per L'italiana in Algeri di RossiniStendhal, pseudonimo di Marie-Henri Beyle, la definì una follia organizzata e completa per esaltarne la perfezione, riferendosi a L'italiana in Algeri, l'opera buffa che diede fama nel maggio 1813 a ... ansa.it

Grande successo per il Carnevale Itinerante Sumiraghese: oltre mille persone in festa a Quinzano. - facebook.com facebook

Da una parte il percorso di grande successo sui social, dove conta 3 milioni e 200mila followers; dall’altro lato la strada nel mondo della musica. A #TikTokers, #GiorgiaMalerba racconta la propria crescita personale e professionale: tinyurl.com/mt5929ew x.com