Cena con Tombola d’Arte al Circolo di Tregozzano

Questa sera al Circolo di Tregozzano si tiene una Cena con Tombola d’Arte organizzata dal Comitato “Vallmitjana e gli altri” e dal Circolo “L’Incontro”. L’evento promette di portare in paese un momento di socialità, tra buon cibo, gioco e arte. La serata si svolge nel segno della semplicità e della voglia di stare insieme, con molte persone pronte a divertirsi e condividere un’esperienza diversa dal solito.

Il Comitato “Vallmitjana e gli altri” e il Circolo “L’Incontro” di Tregozzano organizzano una speciale Cena con Tombola d’Arte, un appuntamento che unisce convivialità, arte e condivisione. L’evento si terrà sabato 21 febbraio, a partire dalle ore 19.00, presso il Circolo di Tregozzano, in via Beneduci. Durante la serata sono previste tre tombole, con premi costituiti da opere di Vallmitjana e di altri artisti, offrendo ai partecipanti l’occasione di avvicinarsi all’arte in modo originale e partecipato. Nel corso della cena sarà inoltre proposta la proiezione di un video d’epoca e tutti i presenti riceveranno un omaggio d’arte, pensato come ricordo della serata. 🔗 Leggi su Lortica.it

