GPS 2026 con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino al 3 marzo

Il GPS 2026 ha riscosso grande interesse, e Question Time aiuta gli utenti a compilare correttamente la domanda. Roberta Vannini della Uil Scuola Rua ha condotto una video guida in diretta, attirando oltre 3.000 spettatori tra Facebook e YouTube. Durante la trasmissione, migliaia di commenti sono stati inviati dagli utenti per chiarire dubbi e ricevere assistenza. La serie di appuntamenti prosegue fino al 3 marzo, offrendo supporto pratico e immediato.

Dopo l'appuntamento con la video guida in diretta, a cura di Roberta Vannini (Uil Scuola Rua), con oltre 3mila persone connesse contemporaneamente tra Facebook e YouTube e migliaia di messaggi, continua l'offerta da parte di Orizzonte Scuola con la trasmissione Question Time, il format di consulenza in onda sui social. GPS 2026, titoli, preferenze e non solo: come presentare istanza senza errori. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Sabato 21 febbraio alle 15:00. Il Ministero dell'Istruzione ha rivelato come compilare correttamente le domande per le GPS 2026, rispondendo alle richieste delle organizzazioni sindacali.