GPS 2026 titoli preferenze e non solo | come presentare istanza senza errori QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Sabato 21 febbraio alle 15 | 00

Da orizzontescuola.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione ha rivelato come compilare correttamente le domande per le GPS 2026, rispondendo alle richieste delle organizzazioni sindacali. La piattaforma online, presentata recentemente, permette ai candidati di inserire preferenze e titoli senza commettere errori. Durante un evento live sabato 21 febbraio alle 15:00, Craparo della Gilda spiegherà i passaggi fondamentali e i dettagli da tenere presente. Chi si prepara a presentare domanda dovrà seguire attentamente le istruzioni fornite.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha illustrato alle organizzazioni sindacali la piattaforma informatica dedicata alla gestione delle domande per le GPS 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: GPS 2026, nuovo algoritmo, tabelle titoli e non solo: cosa cambia. QUESTION TIME con Capraro (Gilda) LIVE Giovedì 5 febbraio alle 15:00

Leggi anche: GPS 2026, titoli, preferenze e non solo: cosa è previsto. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 16 febbraio alle 14:30

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: GPS 2026, aggiornamento tra febbraio e marzo: algoritmo, titoli, preferenze e non solo: cosa è previsto. QUESTION TIME con Vulcano (Flc Cgil); GPS 2026 e inserimento in I fascia: F.A.Q. aggiornate; GPS 2026: Guida pratica alla compilazione. Scarica la nostra check-list (PDF); GPS 2026: Aggiornamento, Validità delle Certificazioni Precedenti e Inserimento Nuovi Titoli.

GPS 2026: parliamo di titolo di accesso, titoli culturali e punteggio. RISPOSTE AI QUESITIGraduatorie GPS 2026: Marco Vulcano, rappresentante del Centro Nazionale della Flc Cgil risponde ai quesiti dei nostri lettori sull'imminente avvio della procedura. orizzontescuola.it

Certificazioni informatiche nelle GPS 2026/28: fino a 4 punti. Ecco con quali titoli. TABELLA ufficialeIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'Ordinanza e le tabelle titoli relative all'aggiornamento GPS del biennio 2026/28. Ecco quali titoli sono validi. orizzontescuola.it