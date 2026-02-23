GPS 2026 | anche i docenti di ruolo possono presentare domanda Ma non tutti potranno accettare la supplenza

Il sistema GPS 2026 ha aperto le iscrizioni, rendendo possibile anche ai docenti di ruolo di candidarsi per le supplenze. La causa è la necessità di aggiornare le graduatorie per le prossime due annualità scolastiche. Tuttavia, non tutti potranno accettare le supplenze, poiché alcuni potrebbero essere già impegnati in incarichi a tempo indeterminato o in altre posizioni. La finestra di presentazione si chiude il 24 febbraio alle 12.00.

GPS 2026: si apre lunedì 23 febbraio ore 12.00 la finestra temporale utile per la presentazione della domanda per l'inserimento, l'aggiornamento o la permanenza nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze degli anni scolastici 202627 e 202728. Si parla di supplenze ma l'argomento interessa anche i docenti di ruolo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Passaggio di ruolo e di cattedra: con l’abilitazione i docenti potranno presentare domanda per il 2026/27Il passaggio di ruolo e di cattedra ha visto un aumento di richieste dopo che i docenti hanno ottenuto l’abilitazione, consentendo loro di avanzare nella carriera e presentare domanda per il prossimo anno scolastico.

GPS 2026/28: anche i docenti di ruolo potranno aggiornare la graduatoria per le supplenze. Pillole di Question TimeDurante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di Anief, è stata discussa la possibilità per i docenti di ruolo di aggiornare la graduatoria GPS 202628.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: GPS 2026-28: data domande, ordinanza, scheda e titoli di accesso; Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, pubblicata l’Ordinanza. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo; GPS 2026, si possono inserire con riserva anche i contratti fino al termine delle lezioni. Quando si avranno i 12 punti. Pillole di Question Time; GPS 2026: entro quando devono essere conseguiti i titoli?.

Gps 2026, aggiornamento graduatorie per supplenze scuola: come fare domandaParte oggi, 23 febbraio, l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps) valide per il biennio 2026/2028. Le Gps sono elenchi provinciali a validità biennale utilizzati dal minist ... tg24.sky.it

GPS 2026, si possono inserire con riserva anche i contratti fino al termine delle lezioni. Quando si avranno i 12 punti. Pillole di Question TimeNel question time del 17 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro ... orizzontescuola.it

I e le docenti di ruolo possono ottenere i crediti formativi, iscrivendosi anche tramite la piattaforma S.O.F.I.A. : ID 103209, compilando il seguente modulo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdipn1bQ0SMAGvNVKtBluD8toj5_e-XZMFnYU3027fRgvXkm - facebook.com facebook