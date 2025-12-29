GPS 2026 28 | anche i docenti di ruolo potranno aggiornare la graduatoria per le supplenze Pillole di Question Time

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di Anief, è stata discussa la possibilità per i docenti di ruolo di aggiornare la graduatoria GPS 2026/28. Questa novità rappresenta un’importante opportunità per gli insegnanti coinvolti, offrendo loro la possibilità di migliorare la propria posizione nelle graduatorie per le supplenze.

Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata una questione rilevante legata alla partecipazione dei docenti di ruolo all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Un focus particolare è stato posto sul rischio di cancellazione nel caso in cui non vengano presentate le 150 preferenze. L'articolo GPS 202628: anche i docenti di ruolo potranno aggiornare la graduatoria per le supplenze. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: GPS 2026-2028: anche i docenti in anno di prova possono aggiornare la posizione e accettare supplenze. Pillole di Question Time

Leggi anche: Docenti in anno di prova potranno aggiornare GPS per altra classe di concorso. Pillole di Question Time

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Iscrizione in seconda fascia GPS 2026: laurea deve avere tutti i CFU richiesti dal Ministero. Pillole di Question Time; GPS e GaE, quali saranno i tempi per l’aggiornamento nel 2026? Risponde l’esperto; GPS 2026: certificati informatici non Accredia, cosa succede nel passaggio alla prima fascia; Aggiornamento GaE e GPS 2026-2028: date, regole e cosa devono sapere i docenti precari.

GPS docenti 2026, certificazioni informatiche. CSPI: non penalizzare chi ha titoli non Accredia non ancora inseriti - Certificazioni informatiche nelle GPS 2026/28: il CSPI chiede di non penalizzare chi ha già acquisito nel biennio di vigenza delle GPS 2024 - orizzontescuola.it

gps 2026 28 docentiLavorare a scuola, ecco i requisiti per inserirsi in graduatoria nel 2026 - certo, ma occorre inserirsi nelle graduatorie per le supplene e sperare in un incarico. informazionescuola.it

Aggiornamento GPS 2026, finalmente più tutele per i docenti ma mancano ancora chiarimenti sui titoli - Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nella seduta plenaria dell’11 dicembre 2025, ha espresso parere sullo schema di ordinanza ministeriale relativo all’aggiornamento delle graduat ... orizzontescuola.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.