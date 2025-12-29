GPS 2026 28 | anche i docenti di ruolo potranno aggiornare la graduatoria per le supplenze Pillole di Question Time

Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di Anief, è stata discussa la possibilità per i docenti di ruolo di aggiornare la graduatoria GPS 2026/28. Questa novità rappresenta un’importante opportunità per gli insegnanti coinvolti, offrendo loro la possibilità di migliorare la propria posizione nelle graduatorie per le supplenze.

Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata una questione rilevante legata alla partecipazione dei docenti di ruolo all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Un focus particolare è stato posto sul rischio di cancellazione nel caso in cui non vengano presentate le 150 preferenze. L'articolo GPS 202628: anche i docenti di ruolo potranno aggiornare la graduatoria per le supplenze. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

