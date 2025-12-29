GPS 2026 28 | anche i docenti di ruolo potranno aggiornare la graduatoria per le supplenze Pillole di Question Time
Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di Anief, è stata discussa la possibilità per i docenti di ruolo di aggiornare la graduatoria GPS 2026/28. Questa novità rappresenta un’importante opportunità per gli insegnanti coinvolti, offrendo loro la possibilità di migliorare la propria posizione nelle graduatorie per le supplenze.
Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata una questione rilevante legata alla partecipazione dei docenti di ruolo all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Un focus particolare è stato posto sul rischio di cancellazione nel caso in cui non vengano presentate le 150 preferenze. L'articolo GPS 202628: anche i docenti di ruolo potranno aggiornare la graduatoria per le supplenze. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: GPS 2026-2028: anche i docenti in anno di prova possono aggiornare la posizione e accettare supplenze. Pillole di Question Time
Leggi anche: Docenti in anno di prova potranno aggiornare GPS per altra classe di concorso. Pillole di Question Time
Iscrizione in seconda fascia GPS 2026: laurea deve avere tutti i CFU richiesti dal Ministero. Pillole di Question Time; GPS e GaE, quali saranno i tempi per l’aggiornamento nel 2026? Risponde l’esperto; GPS 2026: certificati informatici non Accredia, cosa succede nel passaggio alla prima fascia; Aggiornamento GaE e GPS 2026-2028: date, regole e cosa devono sapere i docenti precari.
GPS docenti 2026, certificazioni informatiche. CSPI: non penalizzare chi ha titoli non Accredia non ancora inseriti - Certificazioni informatiche nelle GPS 2026/28: il CSPI chiede di non penalizzare chi ha già acquisito nel biennio di vigenza delle GPS 2024 - orizzontescuola.it
Lavorare a scuola, ecco i requisiti per inserirsi in graduatoria nel 2026 - certo, ma occorre inserirsi nelle graduatorie per le supplene e sperare in un incarico. informazionescuola.it
Aggiornamento GPS 2026, finalmente più tutele per i docenti ma mancano ancora chiarimenti sui titoli - Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nella seduta plenaria dell’11 dicembre 2025, ha espresso parere sullo schema di ordinanza ministeriale relativo all’aggiornamento delle graduat ... orizzontescuola.it
Prevenzione, interventi e formazione Ruolo degli insegnanti — Revisione metanalitica (2024): La percezione e le risposte dei docenti al fenomeno influenzano fortemente l’efficacia degli interventi anti-bullismo. È necessario aumentare formazione, consapevo - facebook.com facebook
Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2025/26: il 31 dicembre 2025 è il termine ultimo per portare a termine le assunzioni da graduatorie di concorsi PNRR1 e 2 pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 2025. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.