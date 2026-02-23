google tv si blocca in un loop di ricerca a causa di gemini

Google TV si blocca ripetutamente durante la ricerca a causa dell'implementazione di Gemini, avviata a settembre 2025. La novità introduce un assistente intelligente che, però, causa problemi di funzionamento nel sistema. Gli utenti segnalano che il dispositivo resta intrappolato in un ciclo di ricerche infinite, impedendo l’uso normale. Le prime analisi indicano che il problema deriva da un errore nel software di aggiornamento, lasciando molti senza risposta.

l’implementazione di gemini su google tv è partita nel settembre 2025, aprendo la strada a una nuova esperienza di assistente basata sull’IA. inizialmente disponibile sul modello tcl qm9k, la diffusione si è estesa ad altri dispositivi. se da una parte l’idea è di migliorare la ricerca e l’interazione, dall’altra emergono segnalazioni di problemi di ricerca che hanno inciso sull’uso quotidiano della piattaforma. gemini su google tv: problemi di ricerca durante l’uso. alcuni utenti hanno riferito che la funzione di ricerca si blocca durante l’utilizzo, portando a una schermata dedicata a personal results che appare ripetutamente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google I/O 2026: L’AI di Gemini rivoluziona Android e il futuro tecnologico di Google, tra cloud e produttività.Google ha presentato Gemini all’evento IO 2026 a Mountain View, portando un’Intelligenza Artificiale che cambia il modo in cui si sviluppano Android e altri servizi di Google.

Samsung citata in causa per il loop di avvio del galaxy s22Samsung è finita sotto accusa a causa di problemi di riavvio continuo del Galaxy S22 dopo l’installazione dell’aggiornamento a One UI 6.

Buonasera vorrei usare un vecchio tablet solo come navigatore ma una volta formattato non mi da possibilia' di accedere al mio account google.Si blocca al riconoscimento tramite browser e non so come fare.Acer iconia a1 810.Prima di formattarlo andava be - facebook.com facebook

Google blocca la generazione di personaggi Disney su Gemini e Nano Banana x.com