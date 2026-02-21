Samsung citata in causa per il loop di avvio del galaxy s22

Samsung è finita sotto accusa a causa di problemi di riavvio continuo del Galaxy S22 dopo l’installazione dell’aggiornamento a One UI 6. Centinaia di utenti si sono rivolti alle associazioni di consumatori, denunciando blocchi frequenti e malfunzionamenti che rendono il telefono inutilizzabile. La causa collettiva coinvolge sia il colosso sudcoreano che chi ha acquistato il modello, che chiede risposte rapide per risolvere il disservizio. La disputa resta aperta.

un contenzioso collettivo mette al centro samsung e i consumatori coinvolti nel galaxy s22 a seguito della diffusione dell' aggiornamento a one ui 6.1.1. la vicenda riguarda dispositivi che, anziché stabilizzarsi, hanno manifestato criticità come blocchi e riavvii continui, suscitando una crescente preoccupazione tra gli utenti e una valutazione legale sulle responsabilità dell'azienda. galaxy s22: la causa accusa samsung di conoscere i problemi prima della distribuzione. secondo la denuncia presentata, samsung era a conoscenza delle problematiche associate all'update prima di inviarlo agli utenti.