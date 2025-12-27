United Cup 2026 | chi parteciperà? Le rose delle squadre e le favorite dei singoli gironi
Presto si ricomincia. Dal 2 all’11 gennaio, il tennis internazionale darà segnali di vitalità tra Sydney e Perth. In questo mese, nella terra dei canguri, si svolgeranno diversi eventi, con particolare attenzione rivolta agli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio). Prima di concentrarsi sull’impegno nello Slam, sarà necessario seguire questa competizione a squadre nazionali (miste). L’Italia risponderà all’appello con la seguente formazione: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. Cobolli e Paolini avranno la responsabilità dei due singolari, mentre nel doppio misto sarà compito di ErraniVavassori cercare di avanzare il più possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it
