Tornano anche nel 2026 i Gorgonzola Days | 3 giorni per degustare il formaggio novarese
Anche nel 2025 a Novara e provincia torna l'appuntamento con i "Gorgonzola Blu Days", tre giorni per (de)gustare il formaggio principe della tradizione enogastronomica locale nei ristoranti novaresi.Le date della terza edizione dell'evento gastronomico sono state già fissate: dal 16 al 18 aprile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Inverno = Polenta Quando arriva il freddo, alcune certezze tornano a bussare. Una di queste è la polenta, calda, avvolgente, capace di raccontare la montagna in un piatto. Da noi la trovi: concia, con gorgonzola che si scioglie piano con funghi trifolati, - facebook.com facebook
