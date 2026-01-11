Tornano anche nel 2026 i Gorgonzola Days | 3 giorni per degustare il formaggio novarese

Da novaratoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche nel 2025 a Novara e provincia torna l'appuntamento con i "Gorgonzola Blu Days", tre giorni per (de)gustare il formaggio principe della tradizione enogastronomica locale nei ristoranti novaresi.Le date della terza edizione dell'evento gastronomico sono state già fissate: dal 16 al 18 aprile. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Gorgonzola “Città del formaggio“. La sagra golosa da 90mila visitatori protagonista anche in televisione

Leggi anche: Tre weekend da gustare con il formaggio di fossa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

tornano 2026 gorgonzola daysTornano anche nel 2026 i "Gorgonzola Days": 3 giorni per (de)gustare il formaggio novarese - Anche nel 2025 a Novara e provincia torna l'appuntamento con i "Gorgonzola Blu Days", tre giorni per (de)gustare il formaggio principe della tradizione enogastronomica locale nei ristoranti novaresi. novaratoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.