Giorgia Meloni smentisce la sua presenza all’Ariston | Il FantaSanremo è un gioco per gli appassionati del Festival Le notizie dovrebbero restare nel mondo reale Renzi | Bene ora verrà in Parlamento a discutere di tasse e sicurezza?

Giorgia Meloni ha chiarito di non partecipare all’Ariston, spiegando che il FantaSanremo è solo un passatempo tra appassionati del Festival. La premier ha sottolineato che le notizie devono rimanere nel mondo reale e non mescolarsi con giochi di fantasia. Nel frattempo, Renzi ha commentato ironicamente, chiedendosi se ora verrà in Parlamento a discutere di tasse e sicurezza. La serata si concentra sulla prima parte della serata del Festival di Sanremo.

“Rai Uno, ore 20.40 del 24 febbraio. Carrellata sulla platea Ariston, prima serata del Festival di Sanremo. Il primo volto noto inquadrato potrebbe essere quello di Giorgia Meloni, con la figlia Ginevra accanto”: è cominciato così, con una indiscrezione su La Stampa, il tam tam mediatico su una presunta partecipazione della premier a Sanremo. Poi è arrivata la smentita da fonti di governo: “La premier Giorgia Meloni non sarà a Sanremo 2026 per assistere al Festival”. E poche ora fa, Carlo Conti è tornato sulla questione rispondendo a una domanda durante la prima conferenza stampa di Sanremo 2026: “Meloni all’Ariston? Era fantascienza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giorgia Meloni smentisce la sua presenza all’Ariston: “Il FantaSanremo è un gioco per gli appassionati del Festival. Le notizie dovrebbero restare nel mondo reale”. Renzi: “Bene, ora verrà in Parlamento a discutere di tasse?”Giorgia Meloni ha chiarito di non partecipare all’Ariston, sottolineando che il FantaSanremo è un passatempo tra fan del Festival.

Giorgia Meloni smentisce la sua presenza all’Ariston: “Il FantaSanremo è un gioco per gli appassionati del Festival. Le notizie dovrebbero restare nel mondo reale”Giorgia Meloni ha chiarito di non essere presente all’Ariston, motivando la sua assenza con il fatto che il FantaSanremo è un gioco dedicato ai fan del Festival.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo, Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni all’Ariston: Una fake news; Sull’ex Ilva Confindustria smentisce Giorgia Meloni: la reazione del sindaco di Novi Muliere; Carlo Conti smentisce l'invito a Giorgia Meloni per Sanremo: Rasenta la fantascienza; Giorgia Meloni non andrà al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti smentisce l'invito: Rasenta fantascienza.

La premier Giorgia Meloni non sarà a Sanremo per assistere al Festival: lo affermano fonti del Governo. Carlo Conti: Questa è troppo grossa! Rasenta la fantascienzaLa premier non ha mai considerato di partecipare al Festival di Sanremo. Fonti governative smentiscono le voci circolate sui media ... ilfattoquotidiano.it

Giorgia Meloni non andrà al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti smentisce l'invito: Rasenta fantascienzaSmentita la presenza tra il pubblico di Sanremo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, interviene anche Carlo Conti che nega tutto ... virgilio.it

Filippo - La decisione di Giorgia Meloni - facebook.com facebook

Giorgia Meloni ha finalmente smentito la sua partecipazione a Sanremo. Molto bene! Adesso la Presidente del Consiglio accetterà di venire in Parlamento a discutere di tasse e sicurezza Non la vediamo da mesi. E sappiamo tutto ciò che pensa sul comico P x.com