L' Uovo dell' Angelo in esclusiva una clip del capolavoro anime di Mamoru Oshii

Comingsoon.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Possiamo mostrarvi in esclusiva una sequenza dell'affascinante, visionario L'Uovo dell'Angelo: l'anime di Mamoru Oshii compie 40 anni ed è nelle sale italiane fino al 10 dicembre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

