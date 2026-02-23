Genoa-Torino 3-0 polemiche al Ferraris | il tocco di Ekuban e l’espulsione di Ilkhan accendono le proteste

Il gol di Ekuban e l’espulsione di Ilkhan hanno causato forti proteste durante Genoa-Torino, partita della 26ª giornata di Serie A. Il Genoa ha vinto 3-0, ma le decisioni arbitrali hanno acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il Torino ha contestato un possibile rigore nel primo tempo, mentre l’espulsione dell’attaccante granata ha influenzato l’andamento del match. Le polemiche continuano a riempire le discussioni sul campo.

Polemiche e proteste in Genoa-Torino, gara valida per la 26ª giornata di Serie A. Al Ferraris, nella giornata di domenica 2 febbraio, il Grifone si impone con un netto 3-0 sui granata, ma il match è segnato da episodi arbitrali che fanno discutere: il Torino reclama un calcio di rigore nel primo tempo e la partita cambia ulteriormente con l’ espulsione di Ilkhan nei minuti di recupero della prima frazione. Il caso Ekuban: proteste del Torino per un possibile rigore. Il primo episodio che scatena le contestazioni arriva al 43’. Su calcio d’angolo in favore del Torino, dopo una prima conclusione di testa arriva anche un destro al volo di un giocatore granata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

