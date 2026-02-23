Gasperini dopo la Cremonese | Sapevamo di poter fare bene battere la Juve sarebbe un grande passo

Gasperini dichiara che la vittoria contro la Cremonese deriva dal miglioramento di squadra e dalla crescita individuale dei giocatori. La sua analisi sottolinea come la compattezza e l’impegno abbiano portato a un risultato positivo, preparando la squadra per le sfide future. In particolare, evidenzia la volontà di mostrare continuità e determinazione in campo. La squadra si prepara ora ad affrontare la prossima partita con maggiore fiducia.

Una lettura mirata della vittoria contro la Cremonese mette in luce una crescita tangibile dei singoli, la solidità del gruppo e la propensione a trarre beneficio dalle palle inattive. L’analisi evidenzia una risposta positiva ai richiami del tecnico, con un percorso che vede giovani emergere e rendere la squadra più competitiva nel breve termine. Fin dall’inizio della stagione, lo sforzo collettivo ha rivelato un rinnovato impegno: i ragazzi partecipano con maggiore determinazione agli allenamenti e mostrano continuità nelle prestazioni. Si nota una crescita di Pisilli, Venturino e Ghilardi, assieme a Ziolkowski che sta assimilando minuti preziosi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Roma, Gasperini a DAZN dopo la Cremonese: «Ero straconvinto che avremmo fatto bene, non così tanto magari, ma c’è sempre stato spirito. Battere la Juve sarebbe un grande passo in avanti»Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria contro la Cremonese, attribuendo il risultato alla determinazione della squadra.

Roma, colpo Champions: Cremonese battuta 3-0, Gasperini terzo col Napoli e a +4 sulla JuveLa Roma batte un colpo importante per la corsa Champions: Cremonese battuta 3-0 allo stadio Olimpico, Gasperini aggancia il terzo posto appaiandosi al ... fanpage.it

Top e Flop di Roma-Cremonese: Cristante decisivo, c'è la mano di Gasp su Zaragoza. Male ZerbinLa Roma non sbaglia all'Olimpico e si porta a +4 dalla Juventus: Cremonese ko nel segno di Cristante. Venturino ancora una volta prezioso. Top e flop e pagelle. sport.virgilio.it

. @OfficialASRoma, Gasperini: “Cristante aveva segnato così anche a Firenze, sono gol che ha nel suo repertorio. I giovani stanno crescendo partita dopo partita”. x.com

Ha scelto di far innamorare il Maradona al debutto in serie A. La Roma si è spenta dopo la sostituzione di Malen: Gasperini, era proprio inevitabile - facebook.com facebook