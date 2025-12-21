Elena Curtoni | Sapevo di poter fare bene mi sarebbe piaciuto stare più attaccata alle due davanti

Elena Curtoni fa un altro piccolo passo avanti e conquista un ottimo quarto posto nel supergigante della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La 34enne valtellinese ha ottenuto il miglior risultato della stagione, confermandosi molto competitiva in questa specialità dopo la sesta piazza nel superG di St.Moritz ma rimandando per il momento l’appuntamento con un podio che manca ormai dal marzo del 2023. Curtoni ha chiuso la gara odierna con un distacco di 73 centesimi dalla vincitrice Sofia Goggia e di 37 centesimi dalla terza posizione occupata dalla statunitense Lindsey Vonn, sciando alla grande nella sezione più tecnica della pista ma perdendo qualche decimo di troppo in fondo nel tratto di scorrimento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elena Curtoni: “Sapevo di poter fare bene, mi sarebbe piaciuto stare più attaccata alle due davanti” Leggi anche: Boninsegna, l’investitura prima di Inter Como porta bene: «Mi sarebbe piaciuto giocare con Lautaro, saremmo stati una coppia perfetta e vi spiego il motivo» Leggi anche: L’analisi di Simone Banchieri. "Ci sarebbe piaciuto fare un regalo ai tifosi» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Elena Curtoni: “Sapevo di poter fare bene, mi sarebbe piaciuto stare più attaccata alle due davanti” - Elena Curtoni fa un altro piccolo passo avanti e conquista un ottimo quarto posto nel supergigante della Val d'Isere, valevole per la Coppa del Mondo ... oasport.it

Elena Curtoni: “Ho alzato il piede, ma la stagione è lunga. Andiamo a tutta” - Elena Curtoni si è classificata sesta nel superG femminile che ha posto fine al weekend di gare di St. oasport.it

Casco, frutta secca e filtro solare: le dritte di Elena Curtoni per chi va sulla neve - Intervista a Elena Curtoni che spiega come si prepara per sciare tra spuntini, sonnellini, frutta secca e l'immancabile filtro solare. msn.com

SuperG femminile, oggi Val d’Isère. Velocità pura, traiettorie al limite e una pista che non concede margini. Azzurre in gara: Sofia Goggia Laura Pirovano Elena Curtoni Partenza alle 11:00 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.