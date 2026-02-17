Galaxy s26 | le nuove pubblicità samsung sono più intelligenza artificiale che video reali

Samsung ha scelto di puntare sull’intelligenza artificiale per le sue nuove pubblicità del Galaxy S26, invece di mostrare semplicemente video reali. La casa coreana utilizza tecnologie avanzate per creare annunci che sembrano realistici, ma sono generati da algoritmi. Questo metodo ha attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia, curiosi di vedere come l’IA possa cambiare il modo di comunicare i prodotti. Tra le immagini generate digitalmente, si distingue anche un’immagine del telefono che appare più futuristica e dettagliata rispetto alle pubblicità tradizionali.

l'attenzione del pubblico tech si concentra sul lancio imminente del Galaxy S26, ma la strategia promozionale adottata da Samsung si distingue per un uso marcato dell' intelligenza artificiale nella creazione di contenuti destinati ai canali social. l'obiettivo non è mostrare solo le capacità della fotocamera, bensì mettere in luce la potenza degli strumenti generativi, sollevando però questioni di trasparenza e affidabilità nella comunicazione commerciale. uso dell'ia nella promozione del galaxy s26. in occasione del pre-lancio, la casa coreana ha promosso una campagna basata sull'ia per raccontare scenari d'uso e focalizzarsi su una narrativa visiva dinamica.