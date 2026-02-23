Futuro Nazionale entra a palazzo | Salvatore Porro lascia Fratelli d' Italia e sceglie Vannacci

Salvatore Porro ha lasciato Fratelli d’Italia e ha aderito a Futuro Nazionale, motivato dalla volontà di sostenere la linea del nuovo partito. La sua scelta si è concretizzata con l’ingresso nel Consiglio comunale di Trieste, dove porta con sé un’esperienza politica consolidata. La decisione di Porro si inserisce nel tentativo di rafforzare la presenza di Futuro Nazionale nel territorio locale. La sua attività si concentra ora sui primi impegni amministrativi.

Il mercato invernale di Roberto Vannacci si apre con quattro acquisti. Futuro Nazionale, neo partito fondato dall'ex generale dopo lo strappo con la Lega di Matteo Salvini, entra in Consiglio comunale a Trieste. L'attuale consigliere di Fratelli d'Italia, Salvatore Porro, abbandona quindi i sovranisti di Giorgia Meloni per approdare tra le fila del movimento vannacciano. "Passo con Vannacci perché sono contro la guerra - ha dichiarato a chi scrive il consigliere -, sono cattolico e sto con il papa". Queste le prime parole di Porro, che assieme agli altri tre amministratori pubblici verrà presentato venerdì 27 febbraio in una conferenza stampa in programma nella sala Giunta del Comune di Trieste.