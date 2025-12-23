Nuovo appuntamento oggi – martedì 23 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Zeynep, quando si rende conto di essere stata rapita da Dundar, capisce che l’uomo ha perso la testa e prova a farlo ragionare dicendogli che sta commettendo un reato. Lui, però, ormai è fuori di sé. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 115 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 23 dicembre in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 23 ottobre in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 1° dicembre in streaming | Video Mediaset

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Forbidden fruit 2, replica puntata del 13 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 15 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2 replica puntata del 20 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 22 dicembre in streaming | Video Mediaset.

Forbidden fruit 2, replica puntata del 22 dicembre in streaming | Video Mediaset0 - Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it