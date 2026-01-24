Blevio senza sosta lo smontaggio del ponte Bailey sulla Lariana | si spera in una riapertura anticipata

A Blevio prosegue senza sosta lo smontaggio del ponte Bailey sulla Lariana, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con temperature di circa 4 gradi e pioggia continua. Le operazioni, condotte con attenzione, mirano a completare il lavoro in tempi rapidi, nella speranza di una riapertura anticipata della strada.

Lavori proseguiti tutta la notte nonostante pioggia e freddo. La struttura rientra a Samarate Nonostante le avverse condizioni meteo, con una temperatura di 4 gradi e una pioggia incessante, le operazioni di smontaggio del ponte Bailey non si sono mai interrotte. La struttura è attualmente in viaggio di rientro verso Samarate. Sono attualmente in corso i lavori di ripristino definitivo dei sottoservizi, tra cui quelli a cura di Como Acqua. I materiali necessari per il ripristino dei piani viabili sono già presenti in loco e pronti per la posa. Seguiranno aggiornamenti in merito a un’eventuale riapertura anticipata della strada.🔗 Leggi su Quicomo.it

Lariana chiusa a Blevio per lo smontaggio del ponte Bailey: stop al trafficoLa Strada Provinciale Lariana a Blevio sarà chiusa al traffico dalle 22:00 di venerdì 23 gennaio alle 18:00 del giorno successivo, per consentire lo smontaggio del ponte Bailey.

