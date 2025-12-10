Sanremo 2026 la partecipazione di Renga cambia le carte in tavola per Conti
La partecipazione di Francesco Renga al Festival di Sanremo 2026 introduce nuove dinamiche, influenzando i piani di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico. La presenza dell'artista modifica significativamente il format previsto, specialmente per l'edizione dedicata a Rai Play, portando un'inaspettata svolta nell'organizzazione del festival.
Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela sul numero più recente del magazine Chi, Rai Play aveva ipotizzato un format durante la settimana sanremese con tre "figli di": Jolanda Renda, Anna Lou Castoldi e Aurora Ramazzotti.
Sanremo 2026, salta il format con “le figlie di” dopo l’annuncio di Francesco Renga tra i Big - Un format pensato con Jolanda Renga, Aurora Ramazzotti e Anna Lou Castoldi alla conduzione, ma ... Si legge su fanpage.it
