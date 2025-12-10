sanremo 2026 la partecipazione di renga cambia le carte in tavola per conti

La partecipazione di Francesco Renga al Festival di Sanremo 2026 introduce nuove dinamiche, influenzando i piani di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico. La presenza dell'artista modifica significativamente il format previsto, specialmente per l'edizione dedicata a Rai Play, portando un'inaspettata svolta nell'organizzazione del festival.

La partecipazione di Francesco Renga al Festival di Sanremo 2026 cambia i programmi del conduttore e direttore artistico Carlo Conti, con importanti modifiche al format pensato per Rai Play. Renga confermato tra i Big del Festival. Il 30 novembre, in diretta al Tg1, Carlo Conti ha ufficializzato i 30 Big che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Tra questi spicca Francesco Renga, la cui presenza avrebbe modificato i piani originari per uno show legato alla kermesse e affidato ai cosiddetti "figli di". Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela sul numero più recente del magazine Chi, Rai Play aveva ipotizzato un format durante la settimana sanremese con tre "figli di": Jolanda Renda, Anna Lou Castoldi e Aurora Ramazzotti.