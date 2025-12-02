Sandokan replica su Rai Premium e in streaming | quando rivedere le repliche della fiction con Can Yaman

La serie Sandokan torna in replica su Rai Premium e in streaming, offrendo ai fan l'opportunità di rivivere le avventure della celebre fiction. Dal 1° dicembre 2025, la nuova interpretazione con Can Yaman, Alessandro Preziosi e Alanah Bloor ripropone le emozioni di questa storia avvincente, accessibile sia in TV che online.

Sandokan replica in tv e in streaming. La nuova serie Sandokan è tornata su Rai 1 dal 1° dicembre 2025, con protagonista Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, Alessandro Preziosi in quelli di Yanez e Alanah Bloor in quelli di Lady Marianna. La fiction è composta da 8 episodi, distribuiti in quattro prime serate. La serie racconta le origini di Sandokan, ambientata nel Borneo del 1841, in un contesto di lotta tra popoli locali e potenze coloniali. Non è un semplice remake dello sceneggiato con Kabir Bedi del 1976, ma una “origin story” che mostra la nascita del mito, con un ritmo moderno e una prospettiva nuova. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it