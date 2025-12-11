Esplosione bancomat | colpo in quattro minuti E i ladri fuggono urlando Buone feste

Nella notte, a Oria, un rapido e audace furto ha preso di mira il bancomat di piazza Lama. In soli quattro minuti, i ladri hanno fatto saltare la macchina, lasciando i residenti sbigottiti. L'episodio ha suscitato scalpore, soprattutto per la breve durata dell'intervento e il fatto che i malviventi siano fuggiti urlando

ORIA - È stato messo a segno nell'arco di quattro minuti il colpo ai danni del bancomat di piazza Lama a Oria dove ignoti hanno fatto saltare il bancomat della banca "Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie". Le immagini di una telecamere privata mostrano chiaramente la scena del.

