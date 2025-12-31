Elisabetta Canalis e Alvise Rigo | Capodanno d’amore a Los Angeles

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno trascorso il Capodanno a Los Angeles, condividendo momenti di serenità in compagnia di amici. L’ex rugbista si è unito alla showgirl californiana per celebrare l’inizio del nuovo anno in un’atmosfera tranquilla e conviviale. La coppia ha scelto la città statunitense per salutare il 2025, vivendo un’occasione di convivialità e spensieratezza.

L’ex rugbista ha raggiunto la showgirl in California con un gruppo di amici per concludere al meglio il 2025. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: Capodanno d’amore a Los Angeles Leggi anche: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si allenano insieme a Los Angeles Leggi anche: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, ufficializzano il loro amore sui social La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: primo Capodanno insieme tra Los Angeles e Las Vegas; Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondono più: il rugbista è volato da lei a Los Angeles per Capodanno. E non è il solo; Elodie lontana da Iannone (e tornano i like di Marracash), Alvise Rigo vola da Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni parte per la Colombia; Coppie vip nate nel 2025, Fedez e Giulia Honegger, Raoul Bova e Beatrice Arnera, Jannik Sinner e Laila Hasanovic: tutti i nuovi amori. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: Capodanno d’amore a Los Angeles - Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono incontrati a Torino durante le riprese del reality Netflix Physical: da 100 a 1, dove cento concorrenti si cimentano in prove impegnative di forza muscolare, ... vanityfair.it

Elisabetta Canalis, primo Capodanno con Alvise Rigo: arriva la conferma sui social - Elisabetta Canalis e Alvise Rigo "ufficializzano" la loro relazione con il primo Capodanno insieme a Los Angeles. donnaglamour.it

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: primo Capodanno insieme tra Los Angeles e Las Vegas - Il rugbista è volato negli Stati Uniti per raggiungere la ex velina e godersi insieme giornate all'insegna del divertimento e del relax ... today.it

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondono più - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.