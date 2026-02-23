È già finita tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo il messaggio criptico della showgirl

Elisabetta Canalis si è lasciata con Alvise Rigo, probabilmente a causa di incomprensioni che hanno portato alla rottura. La showgirl è tornata in Italia per partecipare alla settimana della moda, ma nessuna presenza del rugbista è stata notata accanto a lei. Fonti vicine alla coppia confermano che i due vivono momenti separati. La fine della relazione ha attirato l’attenzione dei fan, che si chiedono cosa possa aver influito sulla decisione.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non sarebbero più una coppia, secondo alcuni indiscrezioni, la showgirl sarebbe tornata single e, rientrata in Italia per la settimana della moda, non ci sarebbe alcuna traccia del rugbista al suo fianco. Solo lo scorso dicembre avevano ufficializzato la storia d’amore con una foto pubblicata su Instagram, la prima in cui si mostravano insieme dopo mesi di gossip. Stando a quanto racconta Vanity Fair, Canalis avrebbe voltato pagina nella sua vita sentimentale. E, tornata in Italia per gli eventi della settimana della moda milanese, sarebbe “concentrata su lavoro, amici e allenamenti”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

