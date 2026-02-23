Dybala lascia la Roma? Clamorosa voce sull’argentino! Un club di è fatto avanti per giugno le ultimissime

Paulo Dybala rischia di lasciare la Roma a causa di un interesse concreto del Boca Juniors, che lo vorrebbe già a giugno. La società giallorossa sta considerando un rinnovo, ma con offerte economiche più basse rispetto al passato. La trattativa tra le parti è in fase di valutazione e ancora non ci sono decisioni definitive. La situazione rimane in bilico mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla posizione dell’attaccante.

Futuro Dybala, due club sull’argentino: vicino l’addio alla Roma | CMPaulo Dybala potrebbe lasciare la Roma alla fine della stagione, con due club italiani interessati al suo acquisto.

Icardi Milan, l’ultima idea infiamma i tifosi rossoneri: il club ha le idee chiare! Le ultimissime sull’argentinoMauro Icardi torna protagonista nel mercato del Milan, alimentando l’entusiasmo dei tifosi rossoneri.

Dybala dopo Roma-Plzen: Siamo entrati mosci e siamo stati poco cattivi

Rinnovo Dybala con lo sconto: la Roma ha preso la decisione finaleIl contratto della Joya è in scadenza il 30 giugno del 2026, la dirigenza ha deciso ... asromalive.it

Lascia la Roma, ma non l’Italia: biennale folle per DybalaIn programma alle 20.45 del 15 febbraio, lo scontro diretto dello Stadio Maradona mette in palio punti molto importanti nella corsa alla Champions League, con la Roma chiamata a sfatare il tabù dei ... asromalive.it

Entrambi percepiscono stipendi non in linea con il loro contributo stagionale. Pellegrini gioca regolarmente, ma di rado lascia il segno. Dybala ha saltato molte partite a causa degli infortuni, ed anche quando ha giocato, in poche occasioni è risultato decisivo. - facebook.com facebook

