La musica popolare siciliana, piena di tanti episodi di passione, ribellione, stanchezza, è stata rappresentata in modo esemplare, dalla voce inconfondibile di Rosa Balistreri. E’ proprio per ricordare quest’artista indimenticabile, che è stato messo in scena, lo spettacolo “Una Rosa per cantare” giorno 29 novembre, trasformando il teatro della Caserma Ruggero Settimo del Circolo Unificato dell’Esercito di Palermo, in un grande palcoscenico di memoria e speranza. Un concerto di beneficienza che è nato dalla collaborazione tra l’Associazione Nazionale del Fante, Inchiostro Vivo e Sicilia Vista dall’Alto, con la partecipazione della Nazionale del Mediterraneo, impegnata da sempre nella solidarietà dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Una Rosa per cantare: L’anima ribelle di Rosa Balistreri rivive sul palco per i bambini meno fortunati