Sarà il vicepresidente di Montecitorio e deputato Giorgio Mulè il coordinatore di Forza italia per la campagna per il Sì al referendum sulla giustizia. La notizia è stata data con una email agli iscritti da Antonio Tajani. "Tra le battaglie che identificano Forza Italia e ne costituiscono un valore identitario - scrive il segretario di FI - quella della Giustizia Giusta ha attraversato e segnato la nostra storia fin da quando Silvio Berlusconi fondò il nostro Movimento. Quella della separazione delle carriere - aggiunge - è una battaglia di civiltà che abbiamo portato avanti in Parlamento in favore dei diritti del cittadino di avere una giustizia davvero imparziale, rapida ed efficiente". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tajani ha scelto: sarà Mulè il coordinatore della campagna referendaria per il sì alla riforma della giustizia