Milleproroghe 2026 via libera in Cdm | cosa prevede il decreto tutte le novità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Milleproroghe 2026, che introduce proroghe e novità su diverse misure in scadenza. L’atto, approvato oggi, rinnova alcune disposizioni chiave, garantendo continuità in vari settori. Di seguito, un approfondimento sulle principali novità e sui contenuti del decreto appena varato.

Oggi, giovedì 11 dicembre, il Cdm ha varato il decreto Milleproroghe 2026, che rinnova per un altro anno una serie di misure in scadenza. Tra queste il bonus giovani, donne e zes, lo scudo penale per i medici, la sospensione all'aggiornamento degli importi delle multe, ma anche l'obbligo di polizze catastrofali per le imprese turistiche e il rifinanziamento del fondo di garanzia per le Pmi. Vediamo le novità principali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Decreto Milleproroghe. Il Governo allunga i tempi sulla non autosufficienza. Scudo penale, libera professione infermieri e flessibilità assunzioni estesi al 2026. Ecco tutte ... - Nell'articolo 4, slittano di un anno i decreti attuativi per i Punti Unici di Accesso e la valutazione multidimensionale. Si legge su quotidianosanita.it