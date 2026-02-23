De Bruyne torna a Napoli | condizioni fisiche e prossimi passi per il rientro

De Bruyne torna a Napoli dopo aver superato un infortunio muscolare che aveva messo in dubbio il suo ritorno in campo. La squadra si concentra ora sulla riabilitazione e sulla strategia per reintegrarlo nel gruppo. Il centrocampista si allena con intensità, seguendo un programma personalizzato. Il club valuta le prossime settimane per decidere quando schierarlo di nuovo. La sua presenza potrebbe cambiare le sorti della formazione.

Il Napoli prosegue la preparazione in vista del match di campionato, concentrando l’attenzione sull’ottimizzazione delle energie della rosa e sul recupero di elementi chiave. L’impegno recente contro l’Atalanta ha accelerato il lavoro di gruppo, con l’obiettivo di arrivare al weekend in condizioni adeguate. In primo piano resta il rientro di De Bruyne, il cui reintegro è seguito con attenzione dai medici e dallo staff tecnico. Il De Bruyne è tornato nelle strutture del club per proseguire e completare il percorso di lavoro personalizzato. Lo staff medico auspicano un recupero completo che permetta al giocatore di tornare a incidere nella fase nevralgica della stagione, offrendo al allenatore una risorsa pienamente integrata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Napoli, svolta sul rientro di De Bruyne: succederà nei prossimi giorniIl Napoli annuncia che Kevin De Bruyne tornerà in gruppo dopo l’infortunio subito durante la partita contro l’Inter il 25 ottobre.

De Bruyne torna a Napoli: rientro previsto a marzoKevin De Bruyne torna a Napoli: il belga dovrebbe rientrare a marzo dopo aver subito un intervento al ginocchio.

De Bruyne dopo Napoli-Sporting: Conte Nessun problema ma io voglio vincere

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Quando torna De Bruyne dall'infortunio? La nuova data e le ultime sulle sue condizioni; Napoli, De Bruyne pronto a tornare in Italia; De Bruyne torna a Napoli, finalmente c’è la data! Il programma dettagliato – CdS; Che fine ha fatto De Bruyne? Dall'infortunio di ottobre nessuna traccia a Napoli...

Napoli, quando torna De Bruyne dall’infortunio: c’è la dataArrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli in merito all'infortunio di De Bruyne. Stando a quanto trapelato nelle ultime ... fantamaster.it

De Bruyne torna a Napoli: il trasportino con i gatti, la famiglia e il messaggio ai tifosiKevin De Bruyne è tornato a Napoli. Come testimonia il video pubblicato da CalcioNapoli24, il centrocampista belga è atterrato all'aeroporto di Capodichino ed è pronto a ritrovare la squadra allenata ... msn.com

Kevin De Bruyne è tornato a Napoli: “Sto bene, messaggio ai tifosi Torno presto!” Atterrato ieri a Capodichino, dalla settimana prossima torna a lavorare a Castel Volturno #DeBruyne #Napoli - facebook.com facebook

De Bruyne torna a #Napoli: il trasportino con i gatti, la famiglia e il messaggio ai tifosi x.com