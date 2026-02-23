Dazi ExportUsa | Si apre periodo di incertezza su procedure importazione negli Stati Uniti

La Corte Suprema americana ha cancellato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, creando incertezza sulle procedure di importazione negli Stati Uniti. La sospensione riguarda le tariffe reciproche adottate dal 2025, che ora non sono più in vigore. Questa decisione apre uno scenario di variabili imprevedibili per le aziende italiane che esportano negli Stati Uniti. Le imprese devono rivedere le strategie di mercato in attesa di ulteriori sviluppi.

(Adnkronos) – "La decisione di venerdì 20 febbraio della Corte Suprema americana annulla del tutto i cosiddetti dazi reciproci (dazi Ieepa – International Emergency Economic Powers Act) imposti dall'Amministrazione Trump a partire da aprile 2025. Rimangono in vigore i dazi imposti a valere sulla Section 232, quelli che colpiscono acciaio, alluminio e rame, ad esempio,. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L’accordo tra Argentina e Stati Uniti riduce i dazi e apre i mercati, per contenere la CinaL’Argentina e gli Stati Uniti hanno firmato un nuovo accordo commerciale.

