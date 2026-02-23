Danni a lidi e stabilimenti provocati dal ciclone Harry il Comune ricorda i due avvisi regionali

Il ciclone Harry ha causato danni a lidi e stabilimenti lungo la costa messinese, spingendo il Comune a ricordare due avvisi regionali. La Regione Siciliana ha pubblicato i bandi per i contributi straordinari destinati alle imprese colpite, con l’obiettivo di aiutare la ripresa economica. Il Comune invita le attività interessate a presentare le domande entro i termini previsti. La situazione richiede attenzione alle procedure indicate nei bandi regionali.

Le domande per l'accesso ai contributi straordinari devono essere presentate secondo le modalità indicate nei rispettivi Avvisi: 1.Ristoro danni alle attività economiche e produttive:(Non ricadenti sul litorale danni diversi dalle mareggiate) 2.Ristoro danni alle attività di gestione di stabilimenti balneari e altre attività ricadenti sui litorali L'Amministrazione comunale invita le attività interessate a consultare attentamente gli Avvisi e a presentare la domanda entro i termini stabiliti, al fine di usufruire dei contributi straordinari previsti.

Sciacca colpita dal ciclone Harry: attivata richiesta fondi regionali per danni stimati in 1,5 milioni di euro.Questa mattina, il sindaco di Sciacca ha annunciato che il comune ha richiesto alla Regione i fondi per coprire i danni causati dal ciclone Harry.

Maltempo, il Comune avvia il censimento dei danni causati dal ciclone HarryIl Comune di Messina ha avviato un censimento dei danni causati dal ciclone Harry, che ha interessato la provincia jonica.

Maltempo a Reggio Calabria: notte di danni e devastazioneLa città di Reggio Calabria si è svegliata oggi con un bilancio pesante dopo la notte di forte maltempo che ha colpito l’intero territorio urbano. Da nord a sud della periferia, il vento e la pioggia ... reggiotv.it

Reggio Calabria, balneari: danni oltre 3 milioni da cicloni Harry e UlrikeBalneari Reggio Calabria: oltre 3 milioni danni da cicloni Harry e Ulrike. Mareggiate devastano lidi, Sib Fipe chiede sicurezza coste. ilmetropolitano.it

Eboli, litoranea flagellata dal maltempo: danni ingenti ai lidi, acqua nella pineta - facebook.com facebook